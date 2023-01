ufficiale "No time to leave", Mittelstadt rinnova con l'Hertha Berlino fino al 2027

vedi letture

"No time to leave". Parafrasando il titolo dell'ultimo film di James Bond "No time to die" l'Hertha Berlino annuncia il rinnovo di Maximilian Mittelstadt. L'esterno mancino, si legge nel comunicato diramato dalla società della Capitale tedesca, ha prolungato il proprio contratto fino al 2027.