UFFICIALE: Non solo acquisti, il Chelsea rimanda all'Huddersfield Town Faustino Anjorin

Nuova avventura per Faustino Anjorin. Il centrocampista offensivo, 20enne scuola Chelsea, torna all'Huddersfield Town dopo il prestito della seconda parte della scorsa stagione.

Questo l'annuncio ufficiale dei Blues sul nuovo trasferimento, sempre a titolo temporaneo, del classe 2001 di Poole:



Wishing you well for the season, Tino! ūü§Ě

‚ÄĒ Chelsea FC (@ChelseaFC) July 22, 2022