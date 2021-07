Il Nowich City ha annunciato il rinnovo di contratto del difensore e capitano Grant Hanley. Il calciatore, che milita nel club gialloverde dal 2017, ha firmato un accordo fino al 2025.

🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 𝗛𝗔𝗡𝗟𝗘𝗬 𝟮𝟬𝟮𝟱 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿

The skipper has signed a new four-year contract extension at Norwich City!

