ufficiale Nottingham Forest, dallo United arriva il portiere Dean Henderson

vedi letture

Il Nottingham Forest ha ufficializzato l'arrivo di Dean Henderson, portiere proveniente dal Manchester United e che fa parte della Nazionale inglese. Il tecnico Steve Cooper ha spiegato: "È un portiere top ed è affamato per nuove opportunità. Ha già giocato più volte in Premier League, ma anche esperienza in Champions e in campo internazionale".