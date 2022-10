Il Nottingham Forest, nonostante la difficile situazione di classifica e un inizio di stagione al di sotto delle aspettative, sceglie di dare fiducia a Steve Cooper. Il club inglese ha annunciato poco fa di aver rinnovato il contratto del tecnico gallese fino al 2025.

Nottingham Forest is delighted to announce that Head Coach Steve Cooper has signed a new contract with the Club until 2025.

