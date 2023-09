Wallace Fortuna dos Santos cambia squadra ma non continente. L'ex difensore della Lazio, 28 anni, ha risolto il suo contratto con il WH Three Towns, dove era arrivato un anno e mezzo fa dallo Yeni Malatyaspor (Turchia), e ha firmato con l'Ittihad Kalba, club degli Emirati Arabi Uniti.

Ittihad Kalba Football Company announces the signing of the Brazilian defender Wallace dos Santos, coming from the Chinese club Wahan Three Towns, and who previously played for the Brazilian U-23 national team and for the Italian clubs Lazio, French Monaco and Portuguese... pic.twitter.com/PqH2XORF2X

— ittihadkalbafc EN (@ittihadkalbafce) September 20, 2023