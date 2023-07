ufficiale Nuova esperienza all'estero per Konoplyanka. L'ucraino ha firmato per il Cluj

vedi letture

Nuova avvenutra per Yevhen Konoplyanka. L'attaccante ucraino è un nuovo giocatore del Cluj, lo rende noto il club rumeno con un comunicato ufficiale.

Quarta esperienza all'estero - 33 anni, l'esterno offensivo è stato acquistato dal Cracovia, dove si era trasferito nel febbraio 2022 a seguito della guerra in Ucraina. Konoplyanka, per molti anni fra i giocatori più rappresentativi del suo paese, è alla 4ª esperienza all'estero dopo quelle non memorabili al Siviglia e allo Schalke, più l'ultima in Polonia.