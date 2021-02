UFFICIALE: Nuova panchina per Joey Barton: ha firmato col Bristol Rovers

Dopo l’esperienza triennale con il Fleetwood Town, terminata lo scorso gennaio, per Joey Barton c’è una nuova esperienza da allenatore. L’ex centrocampista è stato infatti nominato dal Bristol Rovers, club che milita in League One (terza serie inglese), firmando un contratto fino al 2023.

🤝 We are delighted to announce the appointment of Joey Barton as our new first-team Manager! #BristolRovers pic.twitter.com/jrYzDLX5ci

— Bristol Rovers (@Official_BRFC) February 22, 2021