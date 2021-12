ufficiale Nuovo portiere per lo Charleroi. In prestito il senegalese Kamara da Strasburgo

vedi letture

Il portiere nazionale senegalese Bingourou Kamara saluta la Francia, in prestito, per approdare in Belgio. Il venticinquenne francese, tutta la trafila coi transalpini fino all'Under 21 ma poi in nazionale maggiore col Senegal, è passato in prestito dallo Strasburgo allo Charleroi.