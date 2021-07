ufficiale nuovo prestito all'Hajduk per Kalinic. Il comunicato dell'Aston Villa

Prosegue la seconda avventura (in prestito) di Lovre Kalinic all'Hajduk Spalato. Il portiere di proprietà dell'Aston Villa difenderà la porta dei croati per un'altra stagione. A comunicarlo ufficialmente, questo pomeriggio, sono stati i Villans: "Lovre Kalinic si è unito all'Hajduk Spalato in prestito - si legge nella nota del club inglese -. Il portiere giocherà nel club che l'ha cresciuto nella prossima stagione, dopo un impressionante periodo in prestito durante la seconda metà della stagione 2020/21. Kalinic ha ottenuto 11 clean sheet in campionato dopo il suo ritorno al Poljud Stadium a gennaio, inclusa una serie di quattro gare consecutive senza subire gol. Il 31enne si è unito all'Aston Villa nel gennaio 2018 dalla squadra belga del Gent, collezionando otto presenze con il club. I migliori auguri per questa stagione, Lovre!".