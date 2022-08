ufficiale Nuovo rinforzo per il Brest: dal Saint-Etienne arriva il centrocampista Camara

Altro rinforzo per il Brest, che ieri aveva annunciato l'ingaggio di Islam Slimani. Il club francese ha preso in prestito dal Saint-Etienne il centrocampista Mahdi Camara. Il 24enne arriva in prestito fino al termine della stagione, con opzione d'acquisto.