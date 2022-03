ufficiale NY Red Bulls, dal Watford arriva Ashley Fletcher. Firma fino a giugno

Importante arrivo in casa del New York Red Bulls. Il club americano ha infatti annunciato di aver trovato l'accordo per l'ingaggio di Ashley Fletcher: l'attaccante di proprietà del Watford, classe 1995, arriva in prestito fino a giugno con opzione d'acquisto. È cresciuto nelle giovanili del Manchester United.