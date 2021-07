Yassine Meriah (28) dice addio all'Olympiakos. Dopo i prestiti in Turchia al Kasimpasa ed al Rizespor, il difensore centrale ha accettato l'offerta biennale proveniente dagli Emirati Arabi, precisamente dall'Al-Ain.

Negli ultimi sei anni Meriah è stato titolare fisso della nazionale tunisina, con la quale ha disputato i Mondiali 2018 ed è arrivato quarto nella Coppa d'Africa dodici mesi più tardi.

Will wear shirt No. 20 👕

𝐘𝐚𝐬𝐬𝐢𝐧𝐞 𝐌𝐞𝐫𝐢𝐚𝐡 with @alainfcae until 2023 ✍️🏻@abdullaalsahams: Meriah will be an important added to the squad 💪🏻

Yassine: Happy to be part of "The Boss" Team 💜#alainclub #WelcomeMeriah pic.twitter.com/7Zc477YMK3

— Al Ain FC (@alainfcae_en) July 28, 2021