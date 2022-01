ufficiale Orlando City, Pato continuerà l'avventura statunitense: rinnovo annuale per il brasiliano

L'avventura negli Stati Uniti di Alexandre Pato continuerà nonostante le appena cinque presenze senza reti nella stagione appena passata in cui è stato condizionato da un infortunio al ginocchio. L'Orlando City ha infatti sciolto le riserve e deciso di far firmare al brasiliano classe '89 un nuovo contratto fino al termine del 2022.

"Le abilità di Pato le conosciamo così come conosciamo il potenziale non sfruttato che può portare alla nostra squadra. - ha spiegato il dg Luiz Muzzi sul sito ufficiale del club - Ha lavorato duramente per tornare al top e non vediamo l'ora che abbia un grande impatto in questa stagione. Siamo entusiasti che torni a giocare e ricopra un ruolo importante sia in campo sia negli spogliatoio".