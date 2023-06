ufficiale Pa Konate lascia la Bulgaria. L'ex SPAL non rinnova col Botev Plovdiv

Pa Konate non è più un giocatore del Botev Plovdiv. Il club bulgaro, attraverso i propri canali ufficiali, ha annunciato che il difensore della Guinea (ma nato in Svezia) non rinnoverà il contratto. Konate, ex giocatore della SPAL, era arrivato a gennaio 2021 e ha giocato 72 partite con la maglia giallonera.