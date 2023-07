ufficiale Pagato quasi 5 milioni tre anni fa, Maia lascia Barcellona per la B brasiliana

vedi letture

Acquistato tre anni fa dal San Paolo per circa 5 milioni di euro, con firma su un contratto che prevedeva per lui una clausola d'uscita da 300 milioni, l'avventura spagnola dell'esterno offensivo Gustavo Maia si esaurisce già e a titolo definitivo. Per il 22enne è tempo di tornare in patria, ancora e stavolta in pianta stabile: Maia riparte addirittura dalla seconda serie brasiliana, avendo firmato con il Vila Nova Futebol Clube.

Di seguito l'annuncio social.