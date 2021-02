ufficiale Paris Saint-Germain, Fadiga va in prestito al Brest

Il Brest comunica l'acquisto di Bandiougou Fadiga dal Paris Saint-Germain. Il trequartista, 20 anni, si trasferisce in prestito fino al termine della stagione. Per il giovane in questa prima parte della stagione ben 5 spezzoni di gara con i campioni di Francia in carica.