ufficiale PAS Lamia, risolto di comune accordo il contratto di mister Gianluca Festa

Attraverso i propri canali ufficiali, il PAS Lamia comunica di aver raggiunto, di comune accordo, un'intesa per la risoluzione del contratto di mister Gianluca Festa: "Nel ringraziarlo per la salvezza raggiunta nella passata stagione e per la dedizione mostrata in questi mesi, gli auguriamo buona fortuna per il futuro".