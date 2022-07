ufficiale Pepe Reina è un nuovo giocatore del Villarreal. Contratto annuale

Adesso è ufficiale: Jose Manuel Reina, conosciuto meglio come Pepe, è un nuovo giocatore del Villarreal. Lo fanno sapere gli spagnoli mediante i loro account ufficiali di comunicazione. Per l'ex portiere di Napoli e Lazio, che ha superato le visite mediche in mattinata, firma su un contratto annuale col Submarino Amarillo.