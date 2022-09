ufficiale Piccini riparte dalla 2. Bundesliga: è un nuovo giocatore del Magdeburgo

Dopo aver risolto il suo contratto con la Stella Rossa negli scorsi mesi, Cristiano Piccini torna in campo e lo fa scendendo in Zweite Bundesliga. Il difensore ex Valencia e Atalanta è infatti un nuovo acquisto del Magdeburgo, che in mattinata ha annunciato l'arrivo del difensore italiano sui suoi canali, come avevamo anticipato qualche giorno fa.