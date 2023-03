ufficiale Porto, rinnovato il contratto del talento Meireles: "Qui mi sento a casa"

Attraverso i propri canali ufficiali, il Porto ha annunciato di aver rinnovato il contratto di Jorge Meireles. Il talento 18enne resterà ancora alla corte di Sergio Conceiçao, anche se non è stata specificata la durata del nuovo accordo: "Sono in questo club da tanti anni e spero di continuare, perché qui mi sento a casa", ha detto il giocatore, autore di cinque reti in Youth League.