La Premier League ha confermato in giornata che gli ultimi due turni di campionato saranno aperti a un pubblico limitato e solo ai tifosi della squadra di casa, in attesa della decisione finale del governo sulle condizioni previste per la Fase 3, che sarà annunciata entro il 10 maggio. Per questa ragione il calendario è stato riprogrammato per consentire a tutte le squadre di poter ospitare almeno una partita col pubblico.

The #PL has today confirmed that the final two Matchweeks of the 2020/21 season will be limited to home fans, subject to the Government easing lockdown restrictions in the United Kingdom

Full statement 👉 https://t.co/Yq7U3ECUzP pic.twitter.com/633ArXguI9

— Premier League (@premierleague) May 5, 2021