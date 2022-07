ufficiale Primo acquisto estivo del Betis, è il brasiliano Luiz Henrique

Primo acquisto estivo per il Betis, che pochi minuti fa ha annunciato l'arrivo dal Fluminense di Luiz Henrique, giovane ala classe 2001 che era stata accostata anche alla Serie A. Operazione già chiusa negli scorsi mesi, il brasiliano è arrivato pochi giorni fa in Spagna e si è legato al club andaluso per i prossimi anni.