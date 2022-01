ufficiale PSV, Davy Propper si ritira a 30 anni e ammette: "Non mi divertivo più"

vedi letture

Davy Pröpper, centrocampista olandese del PSV, ha deciso di appendere le scarpette al chiodo all'età di 30 anni. Lo ha annunciato oggi il club di Eindhoven sui propri canali ufficiali, dove sono riportate alcune dichiarazioni molto significative del giocatore: "Ho preso la decisione prima di Natale, è la cosa giusta, un vero sollievo. Durante il periodo in cui sono stato all'estero mi sono reso conto che stavo gradualmente perdendo il piacere di giocare a calcio. È estremamente difficile accettare che la mia vita sia completamente determinata dal fitto calendario di impegni. La pandemia e la mancanza degli affetti, poi, non mi hanno aiutato. Speravo che con il ritorno in Olanda tornasse anche la voglia di divertirmi. Purtroppo non è stato così, anche perché non mi sento a mio agio in questo sistema", ha spiegato l'ex Brighton.