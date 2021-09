ufficiale PSV Eindhoven, arriva il rinnovo di Gotze: "Ci sono le basi per fare bene"

Mario Götze ha rinnovato il proprio contratto col PSV Eindhoven. Il trequartista tedesco, 29 anni, si è rilanciato in Olanda: 6 reti in 25 presenze la passata stagione e già 4 in 10 apparizioni in quella attuale. Accordo fino al 2024. "Il PSV è un grande club e posso lavorare qui con un ottimo allenatore e uno staff di supporto. Inoltre, l'energia che circonda il nostro team è molto piacevole. Sono molto felice di continuare la mia carriera calcistica qui. Le basi per fare bene sono state gettate questa estate. Sarà una grande sfida mantenere il livello che abbiamo raggiunto per dieci mesi, ma questo è l'obiettivo che mi sono prefissato. Possiamo migliorare ancora e voglio far parte di questo percorso".