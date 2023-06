ufficiale Real Sociedad, primo colpo per la Champions. Arriva Traoré dal Rennes

Primo rinforzo estivo appena annunciato dalla Real Sociedad in vista del ritorno della squadra in Champions League. Arriva a costo zero dal Rennes, con cui era in scadenza di contratto, l'esperienza del terzino maliano Hamari Traore (classe 1992). Ha firmato con i baschi un contratto biennale con opzione per un'ulteriore stagione.