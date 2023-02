ufficiale Reims tra le sorprese della Ligue 1, rinnovato il contratto del terzino Foket

vedi letture

Il Reims è tra le squadre rivelazione di questa Ligue 1 anche grazie alla rivoluzionaria presenza in panchina di Will Still. Nelle scorse ore la società francese ha rinnovato il contratto del terzino belga Thomas Foket, 28 anni e da quattro e mezzo in forza allo Stade. Ha messo la firma su un nuovo accordo che scadrà il 30 giugno 2025.