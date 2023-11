ufficiale Rennes, è addio con Genesio. Il tecnico lascia per motivi personali

vedi letture

Attraverso i propri canali ufficiali, il Rennes ha comunicato la separazione da Bruno Genesio. Questo il comunicato: "Genesio lascia il suo incarico di allenatore dello Stade Rennais F.C. e sarà sostituito da Julien Stephan.

Di comune accordo con lo Stade Rennais F.C., per motivi personali, Bruno Genesio ha deciso di prendere questa decisione. Arrivato al club il 4 marzo 2021, Bruno Genesio ha qualificato sempre la squadra per una competizione europea ed è stato eletto miglior allenatore della Ligue 1 nel 2022. Lo Stade Rennais F.C. rende omaggio alla sua carriera nel Rouge et Noir, lo ringrazia per il lavoro svolto e gli augura il meglio per il resto della sua carriera.

Lunedì 20 novembre 2023 alle ore 14:00 la dirigenza del club terrà una conferenza stampa. In questa occasione verrà presentato alla stampa Julien Stephan, nominato capo della prima squadra".