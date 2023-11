ufficiale Rennes, trovato il sostituto di Genesio. In panchina torna Julien Stephan

vedi letture

Julien Stéphan è il nuovo allenatore del Rennes. La società bretone ha scelto di riportare a casa il tecnico classe 1980 per sostituire Bruno Genesio dopo il suo addio per motivi personali alla panchina rossonera.

Il comunicato ufficiale del Rennes

"Entrato in società il 4 marzo 2021, Bruno Genesio ha qualificato l'SRFC per le competizioni europee in ogni stagione ed è stato eletto miglior allenatore della Ligue 1 nel 2022. Lo Stade Rennais F.C. non dimentica i suoi successi con i Rouge et Noir, lo ringrazia per il suo lavoro e gli augura il meglio per il resto della sua carriera. Julien Stephan, nominato allenatore della prima squadra, sarà presentato alla stampa oggi stesso".