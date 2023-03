ufficiale Ricordate Zè Love? A 35 anni va a giocare in quarta serie brasiliana

vedi letture

José Eduardo Bischofe de Almeida fu al centro di un vero e proprio caso di mercato nell'estate 2012, quando sembrava dovesse passare al Milan. Soprannominato Zé Love e vincitore della Copa Libertadores del 2011 con il Santos di Neymar, il brasiliano lasciò il Genoa per accasarsi al Siena ma la sua esperienza in Italia fu tutt'altro che indimenticabile (19 presenze in totale e 2 reti). Oggi riparte dall'Iguatu e dalla quarta serie brasiliana.