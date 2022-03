ufficiale Risoluzione tra Vloet e l'Heracles. L'ex Frosinone firma con l'Astana

Rai Vloet lascia l'Olanda e vola in Kazakistan. Il trequartista classe 1995, ammirato brevemente in Italia con la maglia del Frosinone, lascia l'Heracles (5 gol in 13 presenze tra campionato e Coppa nazionale) e firma un contratto con l'Astana fino al 30 giugno 2023.