Il Borussia Mönchengladbach manda uno dei suoi giovani in prestito. Rocco Reitz, promessa del calcio tedesco, giocherà in Belgio nella prossima stagione. Il 19enne centrocampista centrale, sotto contratto con il club tedesco fino al 2024, si trasferisce al Sint-Truiden.

Best of luck, Rocco! 💚

Borussia’s Rocco Reitz will spend a year on loan at Belgian top-flight side @stvv, who are currently sixth in the league. The 19-year-old – under contract at Borussia until 2024 – is moving to the Jupiler Pro League to get match practice. #DieFohlen pic.twitter.com/oDjopOexsU

