ufficiale Romo vola negli USA. L'ex meteora dell'Udinese giocherà con DC United

L'Udinese lo prelevò nel 2009 dal Llaneros ma non gli ha mai concesso grosse opportunità. Rafael Romo, portiere della Nazionale venezuelana, ha girovagato tanto in Europa per oltre dieci anni, vestendo le maglie di Watford, AEL Limassol, APOEL, Beerschot, Silkeborg e Leuven. Adesso per lui arriva una nuova avventura: dal primo luglio sarà un giocatore del DC United, dove si trasferirà da svincolato.