ufficiale Salah e il Liverpool ancora insieme. L'egiziano ha rinnovato il contratto con i Reds

Mohamed Salah continuerà ad essere un giocatore del Liverpool. Il club inglese ha infatti comunicato di avere trovato un accordo con il campione egiziano per un prolungamento del suo contratto a lungo termine. Non è stata però specificata una data. Ecco la nota ufficiale: "Il Liverpool FC è lieto di annunciare che Mohamed Salah ha firmato un nuovo contratto a lungo termine con il club. L'attaccante, che è stato nominato Calciatore dell'anno FWA e Giocatore dell'anno PFA per il 2021-22 dopo aver aiutato la squadra di Jürgen Klopp a vincere una doppietta in coppa nazionale, ha affidato il suo futuro ai Reds mettendo nero su bianco affare venerdì. Dopo cinque anni con il club, Salah ora prolungherà un soggiorno ad Anfield che finora ha prodotto ben 156 gol in 254 presenze".