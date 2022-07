ufficiale Schalke 04, altro acquisto per la Bundes. Tesserato il terzino Brunner

vedi letture

Lo Schalke 04 sta costruendo la squadra per il ritorno in Bundesliga e, nelle scorse ore, ha ufficializzato un nuovo acquisto. Tesserato a costo zero (dopo che il suo precedente contratto con l'Arminia Bielefeld era scaduto) il terzino destro Cedric Brunner, svizzero classe '94 che ha sottoscritto un contratto di durata biennale con il suo nuovo club d'appartenenza.