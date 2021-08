ufficiale Schalke 04, dall'Eintracht ecco l'uruguayano Zalazar

vedi letture

Rinforzo per lo Schalke 04, sceso quest'anno in Zweite Bundesliga. Rodrigo Zalazar, centrocampista di 21 anni, si trasferisce ai Knappen in prestito dall'Eintracht Francoforte. Nella passata stagione l'uruguayano ha militato in prestito al St. Pauli, segnando 6 reti in 34 partite.