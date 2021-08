ufficiale Schalke, Fährmann si decurta l'ingaggio e rinnova: "Tutti sanno quanto ami il club"

Atto d'amore di Ralf Fährmann che rinnova il contratto con lo Schalke 04, adeguandolo al ribasso a seguito della delicata situazione finanziaria in cui è caduto il club, peraltro retrocesso in Zweite Bundesliga. L'accordo, inizialmente stipulato fino al 2023, è stato esteso fino al 2025. Quello che avrebbe guadagnato nei prossimi due anni, Fährmann lo intascherà in quattro. In merito il portiere ha dichiarato: "Tutti sanno quanto lo Schalke 04 sia importante per me".