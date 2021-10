ufficiale Serge Aurier riparte dalla Spagna. Ha firmato un contratto annuale col Villarreal

Colpo di mercato del Villarreal, club spagnolo avversario dell’Atalanta in Champions League. Il Sottomarino Giallo, si legge sul sito ufficiale del club, ha definito l’arrivo dello svincolato Serge Aurier. L’ex Tottenham ha firmato per una stagione con l’opzione di prolungare per ulteriori due anni al termine del campionato. Aurier si aggregherà al gruppo di Emery solo dopo la sosta per le Nazionali visto che è stato convocato dalla Costa d’Avorio per le prossime partite.