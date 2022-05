Andre Shinyashiki lascia i Colorado Rapids. L'esterno offensivo italo-brasiliano (i nonni sono originari di Torino) ha firmato fino alla fine del 2022 con Charlotte. Shinyashiki. 24 anni e nato a San Paolo, ha segnato 16 reti in 88 partite disputate con il suo ex club.

We have acquired forward Andre Shinyashiki from the Colorado Rapids in exchange for General Allocation Money.

