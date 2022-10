ufficiale Si ritira Jong Tae-Se. Il Rooney del Popolo che pianse durante l'inno nordcoreano

vedi letture

Jong Tae-Se (O Chong Tese nella traslitterazione giapponese) appende gli scarpini al chiodo a 37 anni. Ne dà l'annuncio il Machida Zelvia, squadra di seconda divisione nipponica. Nato a Nagoya ma da genitori zainichi (cittadini di origine coreana residenti in Giappone), ha rappresentato la nazionale della Corea del Nord divenendo uno dei più grandi giocatori di sempre dei chollima. Il suo nome è divenuto famoso durante i Mondiali 2010, in particolar modo durante la sfida contro il Brasile dove, durante l'inno nordcoreano non è riuscito a trattenere le lacrime. Considerato il "Rooney del Popolo", Jong Tae-Se è riuscito a giocare anche nel grande calcio europeo: 4 anni in Germania, equamente divisi fra Bochum e Colonia. Per lui 5 presenze in Bundesliga, senza reti, 48 presenze in Zweite con 15 reti.