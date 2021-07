ufficiale Siviglia, il primo acquisto è il portiere Dmitrovic. Si era svincolato dall'Eibar

vedi letture

Primo acquisto per il Siviglia, che mette a segno un colpo a parametro zero. Ufficiale infatti l'approdo in Andalusia del portiere Marko Dmitrovic. Il 30enne serbo, reduce da un quadrienno all'Eibar, era svincolato dopo che il suo precedente contratto col club basco era scaduto. Dmitrovic ha firmato un contratto quadriennale con il Siviglia e sarà presentato al pubblico nella giornata di domani.