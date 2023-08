ufficiale Soldado appende le scarpette al chiodo, si ritira dal calcio a 38 anni

Confermate le indiscrezioni di inizio luglio, quando era stato ufficializzato il suo addio al Levante, in seconda divisione, a fine contratto: addio al calcio per l'attaccante spagnolo Roberto Soldado, che appende gli scarpini al chiodo all'età di 38 anni dopo una carriera che l'ha visto vestire maglie di spessore, a partire dal Real Madrid e fino all'esperienza internazionale in Inghilterra con l'illustre divisa del Tottenham.

Soldado, che ha vestito anche la maglia della nazionale spagnola in 12 occasioni e riuscendo a mettere a segno 7 gol con le Furie Rosse, ha dato l'annuncio tramite i suoi profili social. Su Instagram, ha scritto: "Devo dirvi una cosa, oggi finiscono i miei 21 anni di carriera. Si conclude un sogno che non avrei mai pensato potesse realizzarsi. O meglio che non potesse durare così a lungo. Ringrazio compagni, amici, famiglia, allenatori e tifosi che mi hanno accompagnato nel viaggio. Arrivederci". Di seguito il post.