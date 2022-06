Il mercato del Manchester City si muove anche in uscita e dopo l'addio di Fernandinho e del giovane Braaf, i citizens hanno ceduto il portiere irlandese Gavin Bazunu al Southampton. Il classe 2002 lascia Manchester a titolo definitivo, dopo il prestito della scorsa stagione al Portsmouth, e firma con i Saints un quinquennale fino al 2027.

#SaintsFC is delighted to announce the signing of Gavin Bazunu from @ManCity on a five-year deal! 😇

— Southampton FC (@SouthamptonFC) June 17, 2022