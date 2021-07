ufficiale Southampton, Nlundulu rinnova fino al 2024 e va in prestito al Lincoln City

Il Southampton ha annunciato il rinnovo di contratto dell'attaccante Dan Nlundulu, classe '99, fino al 2024. Il giovane calciatore non giocherà però con la maglia dei Saints in questa stagione, ma andrà in prestito al Lincoln City per giocare con maggiore continuità in League One.