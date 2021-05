ufficiale Sparta Praga, rinnova la grande promessa Hlozek. E lui diventa Harry Potter

Adam Hlozek (18) è uno dei calciatori più promettenti del panorama mondiale. Su di lui è viva l'attenzione dei maggiori club del vecchio continente. Ma per adesso il giovane centravanti preferisce affidare il suo futuro allo Sparta Praga, rinnovando sino al 2024. Reduce dalla quaterna rifilata allo Zbrojovka Brno, Hlozek sarà uno dei protagonisti della Repubblica Ceca ai prossimi Europei.

E la società celebra questo passo in maniera quanto mai fantasiosa. Nel post che annuncia il prolungamento di contratto, il giocatore assume le fattezze di Harry Potter, nel mezzo di una locandina che richiama l'universo che ruota intorno al celebre maghetto, con in aggiunta i fotomontaggi di altri componenti dell'organico.

In effetti le qualità di Hlozek hanno qualcosa di magico, solo quest'anno ha messo insieme 19 presenze, 15 goal ed otto assist. Nella gara di andata di Europa League contro il Milan è rimasto in panchina, in quella di ritorno era indisponibile per infortunio.