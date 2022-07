ufficiale Stella Rossa, Piccini ha risolto il contratto. Il ds: "Non è tornato ai livelli di prima"

È finita l'avventura di Cristiano Piccini allo Stella Rossa. Il terzino italiano, 29 anni, si era trasferito in Serbia a gennaio e con i biancorossi ha totalizzato 13 presenze. È il club tramite il direttore sportivo Mitar Mrkela a spiegare le ragioni: "Grazie a Cristiano per il suo atteggiamento professionale nei confronti del club. Parliamo di un giocatore di altissima qualità, che ha subito un grave infortunio e non è ancora riuscito a tornare ai livelli di prima. Ha giocato una buona metà stagione, a giugno era anche nella lista della Nazionale italiana, ma il ritmo in questo momento è troppo alto. Abbiamo capito che nonostante l'ottima preparazione non poteva essere al top della forma per le qualificazioni alla Champions League, gli era chiaro che non poteva aiutare il club come voleva e abbiamo deciso di separarci di comune accordo. È stato molto onesto con il club, quindi non avremo spese impreviste. Auguriamo a Picini tutto il meglio della sua carriera".