ufficiale Strasburgo, innesto in difesa: dal Valenciennes arriva Doukouré a titolo definitivo

vedi letture

Quarto in Ligue 1, lo Strasburgo nutre grandi ambizioni per la stagione in corso e in questo mercato invernale ha assestato un altro colpo. Come ufficialmente annunciato, il promettente difensore centrale Ismael Doukouré (18 anni) sbarca in Alsazia a titolo definitivo e arriva dal Valenciennes.