ufficiale Surridge lascia il Nottingham Forest e vola negli USA. Ha firmato con Nashville

vedi letture

Nuova avventura per Sam Surridge. L'attaccante inglese, classe 1998, lascia il Nottingham Forest dopo una stagione e mezza e firma un contratto con Nashville, club della Major League Soccer. Un trasferimento a titolo definitivo: Surridge è costato quasi 5 milioni di euro e firma un contratto fino al 31 dicembre 2026 con la franchigia americana.

Il comunicato

"Il 24enne è pronto per intraprendere un nuovo capitolo con il passaggio nella MLS, ponendo fine a un soggiorno di 18 mesi al The City Ground.

Surridge è arrivato a Trentside dallo Stoke City nel gennaio 2022, diventando un giocatore importante per la squadra di Steve Cooper nella promozione in Premier League. L'attaccante ha segnato sette gol in 17 presenze in Championship nella seconda metà della stagione, inclusa una tripletta nella vittoria casalinga per 5-1 del Forest sullo Swansea City nel maggio 2022.

Surridge ha giocato 27 partite in tutte le competizioni nella scorsa stagione, segnando il suo primo gol in Premier League nell'1-1 del Forest in casa dell'AFC Bournemouth, e lascia il club dopo aver collezionato 50 presenze, segnando 11 gol".