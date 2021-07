ufficiale Tokushima Vortis, Cristian Battocchio lascia per motivi personali

E' già finita la parentesi di Cristian Battocchio (29) al Tokushima Vortis. Arrivato lo scorso mese di febbraio, il centrocampista italo-argentino non ha vissuto al meglio le restrizioni all'immigrazione vigenti in Giappone, ed ha deciso di rescindere prima del tempo il suo contratto.

Arrivato in Italia a 19 anni grazie all'interessamento dell'Udinese, Battocchio ha vestito la maglia della nazionale under 21 disputando gli Europei del 2015. Una volta trasferitosi al Watford, ha provato anche un'esperienza con la Virtus Entella in serie B. In seguito i passaggi allo Stade Brest ed al Maccabi Tel Aviv.