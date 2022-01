Hugo Lloris ha trovato l'accordo per prolungare il suo contratto con il Tottenham per altre due stagioni, quindi fino al 2024. Lo ha annunciato il club londinese sui propri canali ufficiali; il portiere francese continuerà quindi l'avventura cominciata nel 2012. È capitano dal 2014.

✍️ We are delighted to announce that Hugo Lloris has signed a new two-and-a-half-year contract with the Club, which will run until 2024.

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) January 21, 2022